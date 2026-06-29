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Андрей Рублёв — Роман Сафиуллин: результат матча 29 июня, счёт 2:3, 1-круг Уимблдона

Андрей Рублёв проиграл Роману Сафиуллину в первом круге Уимблдона-2026
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13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти во второй круг Уимблдона-2026. На старте соревнований он проиграл соотечественнику Роману Сафиуллину (132-й в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:7 (12:14).

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:15 МСК
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 8 6 3 6 12
6 		6 6 3 6 7 14
             
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Встреча продолжалась 3 часа 57 минут. В её рамках Рублёв 22 раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сафиуллина 11 эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

Во втором круге Уимблдона Роман Сафиуллин сразится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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