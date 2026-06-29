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Каспер Рууд — Хуберт Хуркач, результат матча 29 июня 2026, счет 0:3, 1-й круг Уимблдон-2026

Каспер Рууд проиграл Хуркачу в первом круге Уимблдона-2026
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12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рудд не смог выйти во второй круг Уимблдона-2026, проиграв в стартовом матче поляку Хуберту Хуркачу (96-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6, 6:7 (7:9).

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 15:20 МСК
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 6 7
6 		6 7 9
             
Хуберт Хуркач
96
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты. За время матча Хуркач выполнил 15 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 16 брейк-пойнтов. Каспер Рууд сделал в игре 10 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге турнира Хуберт Хуркач сразится с победителем встречи между австрийцем Себастьяном Офнером и сербом Хамадом Меджедовичем.

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