Каспер Рууд проиграл Хуркачу в первом круге Уимблдона-2026

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рудд не смог выйти во второй круг Уимблдона-2026, проиграв в стартовом матче поляку Хуберту Хуркачу (96-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6, 6:7 (7:9).

Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты. За время матча Хуркач выполнил 15 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 16 брейк-пойнтов. Каспер Рууд сделал в игре 10 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге турнира Хуберт Хуркач сразится с победителем встречи между австрийцем Себастьяном Офнером и сербом Хамадом Меджедовичем.