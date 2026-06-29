Каспер Рууд проиграл Хуркачу в первом круге Уимблдона-2026
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12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рудд не смог выйти во второй круг Уимблдона-2026, проиграв в стартовом матче поляку Хуберту Хуркачу (96-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6, 6:7 (7:9).
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 15:20 МСК
12
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|6 7
|
|6
|7 9
96
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты. За время матча Хуркач выполнил 15 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 16 брейк-пойнтов. Каспер Рууд сделал в игре 10 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.
Во втором круге турнира Хуберт Хуркач сразится с победителем встречи между австрийцем Себастьяном Офнером и сербом Хамадом Меджедовичем.
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