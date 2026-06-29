Веснина: Рублёв и Сафиуллин знают друг друга с детства — хотелось отдать победу обоим
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина прокомментировала поражение 13-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в первом круге Уимблдона-2026. Рублёв проиграл соотечественнику Роману Сафиуллину (132-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:7 (12:14).
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:15 МСК
13
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 8
|6
|3
|6 12
|
|6 6
|3
|6
|7 14
132
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
«Победа Сафиуллина над Рублёвым не неожиданная и не случайная. Рома хорошо играет на траве, уже прошёл квалификацию. Но это была настоящая драма, хотелось отдать победу обоим! Ребята знают друг друга с детства. Однако Роман оказался чуть удачливее и показал очень хороший теннис. Теперь главное, чтобы Сафиуллин восстановился к следующим матчам», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Комментарии
- 29 июня 2026
-
18:08
-
17:58
-
17:42
-
17:34
-
17:25
-
17:14
-
17:08
-
16:45
-
16:17
-
16:13
-
16:06
-
15:48
-
15:39
-
14:49
-
14:38
-
13:59
-
13:49
-
13:39
-
13:30
-
12:54
-
12:30
-
12:26
-
11:50
-
11:34
-
11:28
-
11:12
-
11:12
-
10:54
-
10:38
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:46
-
09:31