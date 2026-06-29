Веснина: Рублёв и Сафиуллин знают друг друга с детства — хотелось отдать победу обоим

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина прокомментировала поражение 13-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в первом круге Уимблдона-2026. Рублёв проиграл соотечественнику Роману Сафиуллину (132-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:7 (12:14).

«Победа Сафиуллина над Рублёвым не неожиданная и не случайная. Рома хорошо играет на траве, уже прошёл квалификацию. Но это была настоящая драма, хотелось отдать победу обоим! Ребята знают друг друга с детства. Однако Роман оказался чуть удачливее и показал очень хороший теннис. Теперь главное, чтобы Сафиуллин восстановился к следующим матчам», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.