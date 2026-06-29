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Елена Остапенко — Хэрриет Дарт, результат матча 29 июня 2026 года, счёт 2:1, 1‑й круг Уимблдон-2026

Остапенко вышла во второй круг Уимблдона, обыграв британку Дарт
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31-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла во второй круг Уимблдона в Лондоне, Великобритания, одолев британку Хэрриет Дарт. Встреча соперников продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 15:10 МСК
Елена Остапенко
31
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 4
         
Хэрриет Дарт
152
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт

По ходу матча Остапенко сделала пять эйсов, допустила 13 двойных ошибок и сумела реализовать 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. Дарт подала навылет три раза, сделала три двойные ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Остапенко сразится с победительницей встречи Антония Ружич (Хорватия) – Дарья Семенистая (Украина).

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

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