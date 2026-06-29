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Тим Хенмэн назвал главных фаворитов мужского турнира Уимблдона-2026

Тим Хенмэн назвал главных фаворитов мужского турнира Уимблдона-2026
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Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн назвал главных фаворитов Уимблдонского турнира – 2026 в мужском одиночном разряде.

«Думаю, если учитывать физические нагрузки на турнирах «Большого шлема» и формат матчей до победы в трёх сетах, то мы видели, как в прошлом году Джокович дошёл до полуфинала, но, возможно, ему уже немного не хватило сил.

Поэтому на траве, где розыгрыши обычно короче, у него по-прежнему есть возможность всерьёз бороться за титул.

Если посмотреть на Сашу Зверева, который только что выиграл «Ролан Гаррос» и завоевал свой первый титул на турнире «Большого шлема», то у него, по сути, нет выдающихся результатов на траве.

Так что, думаю, ситуация примерно такая же: Янник Синнер — фаворит, а все остальные пытаются составить ему конкуренцию», – приводит слова Хенмэна The Tennis Gazette.

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