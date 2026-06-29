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Надаль — о Новаке Джоковиче: он всё ещё испытывает страсть к соревнованиям

Надаль — о Новаке Джоковиче: он всё ещё испытывает страсть к соревнованиям
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о спортивном долголетии серба Новака Джоковича, отметив его сохранившуюся мотивацию к игре.

«Новак всё ещё здесь, потому что любит этот вид спорта и испытывает страсть к соревнованиям. Пока у него сохраняются эта мотивация и физические возможности, он будет претендовать на самые крупные титулы.

То, чего он добился — невероятно. Все мы доводили свои карьеры до предела, а он продолжает это делать. Когда ты выиграл столько, сколько выиграли мы, единственная причина продолжать — это по-прежнему получать удовольствие от борьбы и чувствовать, что способен оставаться конкурентоспособным», – приводит слова Надаля Punto De Break.

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