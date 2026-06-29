Даниил Медведев — Марин Чилич: россиянин выиграл первый сет матча на Уимблдоне-2026

В эти минуты в матче первого круга Уимблдона-2026 встречаются девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Хорватии Марин Чилич, занимающий 62-ю строчку рейтинга АТР. Медведев выиграл первый сет — 6:1. На данный игровой отрезок спортсменами было затрачено 29 минут.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. По личным встречам Медведев ведёт со счётом 4-1 (2-0 – на траве). За ходом встречи можно следить в текстовой трансляции «Чемпионата».

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.