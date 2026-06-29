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Даниил Медведев — Марин Чилич: россиянин выиграл первый сет матча на Уимблдоне-2026

Даниил Медведев — Марин Чилич: россиянин выиграл первый сет матча на Уимблдоне-2026
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В эти минуты в матче первого круга Уимблдона-2026 встречаются девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Хорватии Марин Чилич, занимающий 62-ю строчку рейтинга АТР. Медведев выиграл первый сет — 6:1. На данный игровой отрезок спортсменами было затрачено 29 минут.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:05 МСК
Марин Чилич
62
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 4
6 		6 6
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. По личным встречам Медведев ведёт со счётом 4-1 (2-0 – на траве). За ходом встречи можно следить в текстовой трансляции «Чемпионата».

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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