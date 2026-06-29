«Потенциал у них огромный». Надаль — о соперничестве Алькараса и Синнера

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о соперничестве испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Думаю, у них есть всё необходимое, чтобы создать особенное соперничество. Это два выдающихся игрока с разными стилями и характерами. Именно это помогает болельщикам ассоциировать себя с одним или другим и делает наш спорт ещё интереснее.

Дальше всё будет зависеть от многих факторов: смогут ли они избежать серьёзных травм, сохранят ли желание и страсть совершенствоваться с каждым сезоном. Никто не знает, что произойдёт через 10 лет, но потенциал у них огромный. Если всё сложится удачно, они могут стать лицом очень красивой эпохи в теннисе», – приводит слова Надаля Punto De Break.