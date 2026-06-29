Селиваненко похвалил Сафиуллина после победы над Рублёвым на Уимблдоне
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу российского теннисиста Романа Сафиуллина над соотечественником Андреем Рублёвым в первом круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12) в пользу Сафиуллина.
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:15 МСК
13
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 3
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|3
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|7 8
|6
|3
|6 12
|
|6 6
|3
|6
|7 14
132
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
«Прежде всего надо отдать должное Роману Сафиуллину. Пройти в основную сетку из отборочных и обыграть в первом круге сеяного игрока в пятисетовом марафоне на Уимблдоне — результат говорит сам за себя. А Андрей Рублёв, безусловно, разочаровал как игрой, так и результатом», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Комментарии
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