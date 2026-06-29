Селиваненко похвалил Сафиуллина после победы над Рублёвым на Уимблдоне

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу российского теннисиста Романа Сафиуллина над соотечественником Андреем Рублёвым в первом круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12) в пользу Сафиуллина.

«Прежде всего надо отдать должное Роману Сафиуллину. Пройти в основную сетку из отборочных и обыграть в первом круге сеяного игрока в пятисетовом марафоне на Уимблдоне — результат говорит сам за себя. А Андрей Рублёв, безусловно, разочаровал как игрой, так и результатом», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.