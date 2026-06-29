Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Миомир Кецманович, результат матча 29 июня 2026, счет 3:2, 1-й круг Уимблдон-2026

Янник Синнер в пяти сетах обыграл Кецмановича в стартовом матче на Уимблдоне-2026
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг Уимблдона-2026, обыграв серба Миомира Кецмановича (50-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6 6 6
6 		3 7 8 2 3
             
Миомир Кецманович
50
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

Теннисисты провели на корте 3 часа 32 минты. За время матча Янник Синнер выполнил 31 подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Миомир Кецманович сделал в игре один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге Уимблдона Янник Синнер сразится с португальским теннисистом Нуну Боржешем.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.

Сетка Уимблдона-2026
Календарь Уимблдона-2026
Материалы по теме
Медведев вышел во второй круг Уимблдона! Рублёв уступил Сафиуллину, ждём Мирру. LIVE!
Live
Медведев вышел во второй круг Уимблдона! Рублёв уступил Сафиуллину, ждём Мирру. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android