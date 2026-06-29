Янник Синнер в пяти сетах обыграл Кецмановича в стартовом матче на Уимблдоне-2026
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг Уимблдона-2026, обыграв серба Миомира Кецмановича (50-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3.
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 15:40 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
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|3
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|5
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|6
|6 6
|6
|6
|
|3
|7 8
|2
|3
50
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Теннисисты провели на корте 3 часа 32 минты. За время матча Янник Синнер выполнил 31 подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Миомир Кецманович сделал в игре один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
Во втором круге Уимблдона Янник Синнер сразится с португальским теннисистом Нуну Боржешем.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.
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