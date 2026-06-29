Янник Синнер в пяти сетах обыграл Кецмановича в стартовом матче на Уимблдоне-2026

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг Уимблдона-2026, обыграв серба Миомира Кецмановича (50-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа 32 минты. За время матча Янник Синнер выполнил 31 подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Миомир Кецманович сделал в игре один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге Уимблдона Янник Синнер сразится с португальским теннисистом Нуну Боржешем.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.