Медведев — Чилич: Даниил повёл 2:0 по сетам в стартовом матче на Уимблдоне-2026
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В эти минуты в матче первого круга Уимблдона-2026 встречаются девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Хорватии Марин Чилич, занимающий 62-ю строчку рейтинга АТР. Медведев выиграл первый сет со счётом 6:1, а также был сильнее во второй партии – 6:2. На данный игровой отрезок спортсменами было затрачено 37 минут.
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:05 МСК
62
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 3
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|2
|3
|4
|5
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|2
|4
|
|6
|6
9
Даниил Медведев
Д. Медведев
На момент написания новости в игре идёт перерыв между вторым и третьим сетами. По личным встречам Медведев ведёт со счётом 4-1 (2-0 – на траве).
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
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