Медведев — Чилич: Даниил повёл 2:0 по сетам в стартовом матче на Уимблдоне-2026

В эти минуты в матче первого круга Уимблдона-2026 встречаются девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Хорватии Марин Чилич, занимающий 62-ю строчку рейтинга АТР. Медведев выиграл первый сет со счётом 6:1, а также был сильнее во второй партии – 6:2. На данный игровой отрезок спортсменами было затрачено 37 минут.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между вторым и третьим сетами. По личным встречам Медведев ведёт со счётом 4-1 (2-0 – на траве).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.