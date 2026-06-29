Наоми Осака вышла во второй круг Уимблдона, где может сыграть с Гасановой

11-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв в стартовом матче турнира француженку Эльзу Жакемо (80-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Наоми Осака выполнила семь подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Эльза Жакемо сделала в игре два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 10, заработанных в игре.

Во втором круге турнира Наоми Осака сразится с победительницей встречи между россиянкой Анастасией Гасановой и представительницей Венесуэлы Эмилианой Аранго.