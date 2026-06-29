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Эльза Жакемо — Наоми Осака, результат матча 29 июня 2026, счет 0:2, 1-й круг Уимблдон-2026

Наоми Осака вышла во второй круг Уимблдона, где может сыграть с Гасановой
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11-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв в стартовом матче турнира француженку Эльзу Жакемо (80-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 17:45 МСК
Эльза Жакемо
80
Франция
Эльза Жакемо
Э. Жакемо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Наоми Осака выполнила семь подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Эльза Жакемо сделала в игре два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 10, заработанных в игре.

Во втором круге турнира Наоми Осака сразится с победительницей встречи между россиянкой Анастасией Гасановой и представительницей Венесуэлы Эмилианой Аранго.

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