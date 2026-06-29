Наоми Осака вышла во второй круг Уимблдона, где может сыграть с Гасановой
Поделиться
11-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв в стартовом матче турнира француженку Эльзу Жакемо (80-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 17:45 МСК
80
Эльза Жакемо
Э. Жакемо
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
14
Наоми Осака
Н. Осака
Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Наоми Осака выполнила семь подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Эльза Жакемо сделала в игре два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 10, заработанных в игре.
Во втором круге турнира Наоми Осака сразится с победительницей встречи между россиянкой Анастасией Гасановой и представительницей Венесуэлы Эмилианой Аранго.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 июня 2026
-
19:55
-
19:30
-
19:21
-
19:12
-
19:09
-
18:57
-
18:46
-
18:34
-
18:08
-
17:58
-
17:42
-
17:34
-
17:25
-
17:14
-
17:08
-
16:45
-
16:17
-
16:13
-
16:06
-
15:48
-
15:39
-
14:49
-
14:38
-
13:59
-
13:49
-
13:39
-
13:30
-
12:54
-
12:30
-
12:26
-
11:50
-
11:34
-
11:28
-
11:12
-
11:12