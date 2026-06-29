Стефанос Циципас вышел во второй круг Уимблдона-2026
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87-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг Уимблдона-2026, обыграв француза Юго Гастона (118-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4, 6:2.
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 17:30 МСК
118
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
0 : 3
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87
Стефанос Циципас
С. Циципас
Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. За время матча Циципас выполнил восемь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 5 из 15 брейк-пойнтов. Юго Гастон сделал в игре пять эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге турнира Стефанос Циципас сразится с победителем встречи У Ибин (Китай) – Новак Джокович (Сербия).
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.
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