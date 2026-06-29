Даниил Медведев обыграл Марина Чилича в первом круге Уимблдона

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на Уимблдоне-2026, обыграв хорвата Марина Чилича (62-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 53 минуты. За время матча Даниил Медведев выполнил 16 подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать семь брейк-пойнтов из восьми. Марин Чилич сделал в игре два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге турнира Даниил Медведев сразится с испанским теннисистом Даниэлем Мерида-Агиларом.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.