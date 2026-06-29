Даниил Медведев обыграл Марина Чилича в первом круге Уимблдона
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Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на Уимблдоне-2026, обыграв хорвата Марина Чилича (62-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2, 6:4.
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:05 МСК
62
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 3
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9
Даниил Медведев
Д. Медведев
Теннисисты провели на корте 1 час 53 минуты. За время матча Даниил Медведев выполнил 16 подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать семь брейк-пойнтов из восьми. Марин Чилич сделал в игре два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
Во втором круге турнира Даниил Медведев сразится с испанским теннисистом Даниэлем Мерида-Агиларом.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
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