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Марин Чилич — Даниил Медведев, результат матча 29 июня 2026, счет 0:3, 1-й круг Уимблдон-2026

Даниил Медведев обыграл Марина Чилича в первом круге Уимблдона
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Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на Уимблдоне-2026, обыграв хорвата Марина Чилича (62-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2, 6:4.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:05 МСК
Марин Чилич
62
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 4
6 		6 6
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Теннисисты провели на корте 1 час 53 минуты. За время матча Даниил Медведев выполнил 16 подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать семь брейк-пойнтов из восьми. Марин Чилич сделал в игре два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге турнира Даниил Медведев сразится с испанским теннисистом Даниэлем Мерида-Агиларом.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

Сетка Уимблдона-2026
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