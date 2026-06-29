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Роберто Баутиста-Агут — Жоао Фонсека, результат матча 29 июня 2026, счет 0:3, 1-й круг Уимблдон-2026

Жоао Фонсека обыграл Баутиста-Агута на старте Уимблдона-2026
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27-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел во второй круг Уимблдона-2026, одолев в стартовом матче испанца Роберто Баутиста-Агута (187-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 6:3.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 16:05 МСК
Роберто Баутиста-Агут
183
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		4 3
7 7 		6 6
             
Жоао Фонсека
27
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. За время матча Фонсека выполнил 14 подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 3 из 11 брейк-пойнтов. Роберто Баутиста-Агут сделал в игре восемь эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге турнира Фонсека сразится с победителем встречи Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Ринки Хидзиката (Австралия).

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