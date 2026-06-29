Арина Соболенко с победы стартовала на Уимблдоне-2026

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв в стартовом матче сербку Теодору Костович (184-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За время встречи Арина Соболенко выполнила пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Теодора Костович сделала в игре четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге турнира Арина Соболенко сразится с победительницей встречи между украинской теннисисткой Александрой Олейниковой и американкой Маккартни Кесслер.