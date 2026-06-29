Оже-Альяссим в трёх сетах одолел Шевченко в стартовом матче Уимблдона

Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альсяссим вышел во второй круг Уимблдона-2026, одолев в стартовом матче турнира представителя Казахстана Александра Шевченко (99-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. За время встречи Оже-Альяссим выполнил 15 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Александр Шевченко сделал в игре два эйса, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух, заработанных в матче.

Во втором круге соревнований Оже-Альяссим сразится с хорватским теннисистом Дино Прижмичем.