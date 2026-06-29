Оже-Альяссим в трёх сетах одолел Шевченко в стартовом матче Уимблдона
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Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альсяссим вышел во второй круг Уимблдона-2026, одолев в стартовом матче турнира представителя Казахстана Александра Шевченко (99-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1, 6:4.
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 19:10 МСК
4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 0
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|6
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|1
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99
Александр Шевченко
А. Шевченко
Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. За время встречи Оже-Альяссим выполнил 15 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Александр Шевченко сделал в игре два эйса, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух, заработанных в матче.
Во втором круге соревнований Оже-Альяссим сразится с хорватским теннисистом Дино Прижмичем.
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