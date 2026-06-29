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Андреева — Линетт: Мирра выиграла первый сет стартового матча Уимблдона-2026

Андреева — Линетт: Мирра выиграла первый сет стартового матча Уимблдона-2026
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В эти минуты в матче первого круга Уимблдона-2026 встречаются пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительца Польши Магда Линетт, занимающая 59-ю строчку рейтинга WTA. Россиянка выиграла первый сет со счётом 7:5. На данный игровой отрезок спортсменками было затрачено 57 минут.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 20:25 МСК
Магда Линетт
59
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		2
7 		1
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Мирры Андреевой, теннисистки впервые встречаются на траве. Следить за ходом встречи можно в текстовой трансляции «Чемпионата»

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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