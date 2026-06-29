Дарья Касаткина в трёх сетах обыграла 326-ю ракетку мира в первом круге Уимблдона
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65-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв в стартовом матче турнира британку Мингэ Сюй (326-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 6:2.
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 19:15 МСК
326
Мингэ Сюй
М. Сюй
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|3
|6
65
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Дарья Касаткина выполнила две подачи навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Мингэ Сюй сделала в игре четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге Уимблдона-2026 Дарья Касаткина сразится с представительницей Индонезии Джаниче Чен.
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