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Мингэ Сюй — Дарья Касаткина, результат матча 29 июня 2026, счет 1:2, 1-й круг Уимблдон-2026

Дарья Касаткина в трёх сетах обыграла 326-ю ракетку мира в первом круге Уимблдона
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65-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв в стартовом матче турнира британку Мингэ Сюй (326-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 19:15 МСК
Мингэ Сюй
326
Великобритания
Мингэ Сюй
М. Сюй
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		3 6
         
Дарья Касаткина
65
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Дарья Касаткина выполнила две подачи навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Мингэ Сюй сделала в игре четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Уимблдона-2026 Дарья Касаткина сразится с представительницей Индонезии Джаниче Чен.

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