Дарья Касаткина в трёх сетах обыграла 326-ю ракетку мира в первом круге Уимблдона

65-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв в стартовом матче турнира британку Мингэ Сюй (326-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Дарья Касаткина выполнила две подачи навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Мингэ Сюй сделала в игре четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Уимблдона-2026 Дарья Касаткина сразится с представительницей Индонезии Джаниче Чен.