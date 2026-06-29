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«В целом доволен своей игрой». Медведев прокомментировал победу над Марином Чиличем

«В целом доволен своей игрой». Медведев прокомментировал победу над Марином Чиличем
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Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге Уимблдона-2026 над хорватом Марином Чиличем. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:4.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:05 МСК
Марин Чилич
62
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 4
6 		6 6
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

– Большой респект Марину, очень тяжёлый соперник для первого круга, тем более на траве. Может, многие ждали этого матча, я рад, что мне удалось сделать его не таким захватывающим, чем кому-то из вас хотелось. Я старался победить и рад, что удалось обыграть такого сильного игрока в трёх сетах.

– Что у вас сегодня получалось, а над чем ещё надо поработать?
– Если честно, особо не вижу плохого, отличный матч был. Может, мог бы не отдавать свою подачу в третьем сете, но он провёл отличный гейм. Я в целом доволен своей игрой – подача шла, на приёме я оказывал давление. Так что в целом очень рад, как провел первый матч, –сказал Медведев в интервью на корте после встречи.

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