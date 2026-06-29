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Магдалена Френх — Анна Калинская, результат матча 29 июня 2026, счет 0:2, 1-й круг Уимблдон-2026

Анна Калинская обыграла Магдалену Френх на старте Уимблдона-2026
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20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская с победы стартовала на Уимблдоне-2026, обыграв в матче первого круга польку Магдалену Френх (44-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 19:40 МСК
Магдалена Френх
44
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут. За время матча Анна Калинская выполнила пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми. Магдалена Френх сделала в игре пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

За выход в третий круг турнира Анна Калинская поспорит с победительницей встречи Франческа Джонс (Великобритания) – Диан Парри (Франция).

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