Анна Калинская обыграла Магдалену Френх на старте Уимблдона-2026

20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская с победы стартовала на Уимблдоне-2026, обыграв в матче первого круга польку Магдалену Френх (44-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут. За время матча Анна Калинская выполнила пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми. Магдалена Френх сделала в игре пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

За выход в третий круг турнира Анна Калинская поспорит с победительницей встречи Франческа Джонс (Великобритания) – Диан Парри (Франция).