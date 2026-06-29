Анна Калинская обыграла Магдалену Френх на старте Уимблдона-2026
Поделиться
20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская с победы стартовала на Уимблдоне-2026, обыграв в матче первого круга польку Магдалену Френх (44-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 19:40 МСК
44
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
20
Анна Калинская
А. Калинская
Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут. За время матча Анна Калинская выполнила пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми. Магдалена Френх сделала в игре пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх.
За выход в третий круг турнира Анна Калинская поспорит с победительницей встречи Франческа Джонс (Великобритания) – Диан Парри (Франция).
Материалы по теме
Комментарии
- 29 июня 2026
-
21:26
-
21:18
-
21:10
-
20:57
-
20:44
-
20:36
-
20:15
-
19:55
-
19:30
-
19:21
-
19:12
-
19:09
-
18:57
-
18:46
-
18:34
-
18:08
-
17:58
-
17:42
-
17:34
-
17:25
-
17:14
-
17:08
-
16:45
-
16:17
-
16:13
-
16:06
-
15:48
-
15:39
-
14:49
-
14:38
-
13:59
-
13:49
-
13:39
-
13:30
-
12:54