Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026
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85-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026, уступив в стартовом матче чешке Каролине Муховой (девятый номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 20:40 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
85
Анастасия Захарова
А. Захарова
Теннисистки провели на корте 58 минут. За время матча Каролина Мухова выполнила 10 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать все три брейк-пойнта, заработанных в игре. Анастасия Захарова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге Уимблдонского турнира – 2026 Каролина Мухова сразится с китаянкой Чжэн Шуай.
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