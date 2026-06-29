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Каролина Мухова — Анастасия Захарова, результат матча 29 июня 2026, счет 2:0, 1-й круг Уимблдон-2026

Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026
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85-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026, уступив в стартовом матче чешке Каролине Муховой (девятый номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 20:40 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Анастасия Захарова
85
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Теннисистки провели на корте 58 минут. За время матча Каролина Мухова выполнила 10 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать все три брейк-пойнта, заработанных в игре. Анастасия Захарова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Уимблдонского турнира – 2026 Каролина Мухова сразится с китаянкой Чжэн Шуай.

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