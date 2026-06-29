Кори Гауфф разгромила Тамару Корпач в стартовом матче на Уимблдоне-2026

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв немку Тамару Корпач (78-йномер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте 56 минут. За время поединка Кори Гауфф выполнила три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Тамара Корпач сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира Кори Гауфф сразится с победительницей встречи между аргентинкой Соланой Сьеррой и венгерской теннисисткой Анной Бондарь.