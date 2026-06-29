Кори Гауфф разгромила Тамару Корпач в стартовом матче на Уимблдоне-2026
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Седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв немку Тамару Корпач (78-йномер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 21:00 МСК
78
Тамара Корпач
Т. Корпач
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
7
Кори Гауфф
К. Гауфф
Теннисистки провели на корте 56 минут. За время поединка Кори Гауфф выполнила три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Тамара Корпач сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге турнира Кори Гауфф сразится с победительницей встречи между аргентинкой Соланой Сьеррой и венгерской теннисисткой Анной Бондарь.
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