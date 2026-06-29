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Тамар Корпач — Кори Гауфф, результат матча 29 июня 2026, счет 0:2, 1-й круг Уимблдон-2026

Кори Гауфф разгромила Тамару Корпач в стартовом матче на Уимблдоне-2026
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Седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв немку Тамару Корпач (78-йномер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 21:00 МСК
Тамара Корпач
78
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Теннисистки провели на корте 56 минут. За время поединка Кори Гауфф выполнила три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Тамара Корпач сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира Кори Гауфф сразится с победительницей встречи между аргентинкой Соланой Сьеррой и венгерской теннисисткой Анной Бондарь.

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