Екатерина Александрова обыграла 69-ю ракетку мира и вышла во второй круг Уимблдона
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19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова с победы стартовала на Уимблдоне-2026, обыграв в первом круге венгерку Панну Удварди (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 20:55 МСК
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
69
Панна Удварди
П. Удварди
Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Екатерина Александрова выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойнын ошибки, а также смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Панна Удварди сделала в игре пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи.
Во втором круге Уимблдона-2026 Екатерина Александрова сразится с представительницей Таиланда Ланланой Тараруди.
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