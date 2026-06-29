Екатерина Александрова обыграла 69-ю ракетку мира и вышла во второй круг Уимблдона

19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова с победы стартовала на Уимблдоне-2026, обыграв в первом круге венгерку Панну Удварди (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Екатерина Александрова выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойнын ошибки, а также смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Панна Удварди сделала в игре пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи.

Во втором круге Уимблдона-2026 Екатерина Александрова сразится с представительницей Таиланда Ланланой Тараруди.