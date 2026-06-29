Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова — Панна Удварди, результат матча 29 июня 2026, счет 2:0, 1-й круг Уимблдон-2026

Екатерина Александрова обыграла 69-ю ракетку мира и вышла во второй круг Уимблдона
Комментарии

19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова с победы стартовала на Уимблдоне-2026, обыграв в первом круге венгерку Панну Удварди (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 20:55 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Панна Удварди
69
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Екатерина Александрова выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойнын ошибки, а также смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Панна Удварди сделала в игре пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи.

Во втором круге Уимблдона-2026 Екатерина Александрова сразится с представительницей Таиланда Ланланой Тараруди.

Сетка Уимблдона-2026
Календарь Уимблдона-2026
Материалы по теме
Джокович рвётся во второй круг Уимблдона! Мирра, Александрова и Калинская победили. LIVE!
Live
Джокович рвётся во второй круг Уимблдона! Мирра, Александрова и Калинская победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android