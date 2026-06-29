Мирра Андреева успешно стартовала на Уимблдоне, обыграв Линетт
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв в стартовом матче турнира польку Магду Линетт (59-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 20:25 МСК
59
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
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5
Мирра Андреева
М. Андреева
Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. За время встречи Мирра Андреева выполнила восемь подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Магда Линетт сделала в игре два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.
За выход в третий круг Уимблдона-2026 Мирра Андреева поспорит с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.
Уимбдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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