Мирра Андреева успешно стартовала на Уимблдоне, обыграв Линетт

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв в стартовом матче турнира польку Магду Линетт (59-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. За время встречи Мирра Андреева выполнила восемь подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Магда Линетт сделала в игре два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

За выход в третий круг Уимблдона-2026 Мирра Андреева поспорит с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.

Уимбдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.