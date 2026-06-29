Анастасия Гасанова вышла во второй круг Уимблдона-2026, где сыграет с Осакой

225-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв в стартовом матче турнира представительницу Колумбии Эмилиану Аранго (97-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Анастасия Гасанова не выполнила подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 13 брейк-пойнтов. Эмилиана Аранго сделала в игре два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира Анастасия Гасанова сразится с японской теннисисткой Наоми Осакой.