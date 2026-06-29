Анастасия Гасанова вышла во второй круг Уимблдона-2026, где сыграет с Осакой
Поделиться
225-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв в стартовом матче турнира представительницу Колумбии Эмилиану Аранго (97-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 21:10 МСК
225
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
97
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Анастасия Гасанова не выполнила подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 13 брейк-пойнтов. Эмилиана Аранго сделала в игре два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.
Во втором круге турнира Анастасия Гасанова сразится с японской теннисисткой Наоми Осакой.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 июня 2026
-
23:03
-
22:51
-
22:43
-
22:31
-
22:19
-
22:15
-
22:07
-
21:59
-
21:42
-
21:26
-
21:18
-
21:10
-
20:57
-
20:44
-
20:36
-
20:15
-
19:55
-
19:30
-
19:21
-
19:12
-
19:09
-
18:57
-
18:46
-
18:34
-
18:08
-
17:58
-
17:42
-
17:34
-
17:25
-
17:14
-
17:08
-
16:45
-
16:17
-
16:13
-
16:06