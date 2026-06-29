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Анастасия Гасанова — Эмилиана Аранго, результат матча 29 июня 2026, счет 2:0, 1-й круг Уимблдон-2026

Анастасия Гасанова вышла во второй круг Уимблдона-2026, где сыграет с Осакой
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225-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв в стартовом матче турнира представительницу Колумбии Эмилиану Аранго (97-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 21:10 МСК
Анастасия Гасанова
225
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Эмилиана Аранго
97
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Анастасия Гасанова не выполнила подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 13 брейк-пойнтов. Эмилиана Аранго сделала в игре два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира Анастасия Гасанова сразится с японской теннисисткой Наоми Осакой.

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