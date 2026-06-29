Анастасия Потапова неожиданно проиграла 52-й ракетке мира на старте Уимблдона-2026

28-я ракетка мира представительница Австрии Анастасия Потапова проиграла в стартовом матче Уимблдона-2026 испанке Джессике Бузас Манейро (52-й номер рейтинга со счётом) 2:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За время встречи Бузас Манейро не выполнила подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 5 из 10 брейк-пойнтов. Анастасия Потапова также не сделала в игре эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге турнира Джессика Бузас Манейро сразится украинской теннисисткой Даяной Ястремской.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.