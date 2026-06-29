Анастасия Потапова неожиданно проиграла 52-й ракетке мира на старте Уимблдона-2026
Поделиться
28-я ракетка мира представительница Австрии Анастасия Потапова проиграла в стартовом матче Уимблдона-2026 испанке Джессике Бузас Манейро (52-й номер рейтинга со счётом) 2:6, 3:6.
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 21:15 МСК
52
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
28
Анастасия Потапова
А. Потапова
Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За время встречи Бузас Манейро не выполнила подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 5 из 10 брейк-пойнтов. Анастасия Потапова также не сделала в игре эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти.
Во втором круге турнира Джессика Бузас Манейро сразится украинской теннисисткой Даяной Ястремской.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 июня 2026
-
23:03
-
22:51
-
22:43
-
22:31
-
22:19
-
22:15
-
22:07
-
21:59
-
21:42
-
21:26
-
21:18
-
21:10
-
20:57
-
20:44
-
20:36
-
20:15
-
19:55
-
19:30
-
19:21
-
19:12
-
19:09
-
18:57
-
18:46
-
18:34
-
18:08
-
17:58
-
17:42
-
17:34
-
17:25
-
17:14
-
17:08
-
16:45
-
16:17
-
16:13
-
16:06