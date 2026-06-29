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Джессика Бузас Манейро — Анастасия Потапова, результат матча 29 июня 2026, счет 2:0, 1-й круг Уимблдон-2026

Анастасия Потапова неожиданно проиграла 52-й ракетке мира на старте Уимблдона-2026
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28-я ракетка мира представительница Австрии Анастасия Потапова проиграла в стартовом матче Уимблдона-2026 испанке Джессике Бузас Манейро (52-й номер рейтинга со счётом) 2:6, 3:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 21:15 МСК
Джессика Бузас Манейро
52
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Анастасия Потапова
28
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За время встречи Бузас Манейро не выполнила подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 5 из 10 брейк-пойнтов. Анастасия Потапова также не сделала в игре эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге турнира Джессика Бузас Манейро сразится украинской теннисисткой Даяной Ястремской.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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