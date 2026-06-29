Арина Соболенко, Уимблдон-2026: результаты 29 июня, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 29 июня, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко провела первый матч на Уимблдоне-2026 и вышла во второй круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Арины Соболенко. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Арины Соболенко на Уимблдоне-2026:

первый круг. Арина Соболенко (Беларусь) – Теодора Костович (Сербия, Q) – 6:2, 6:3.

Следующий матч на Уимблдоне-2026:

второй круг. Арина Соболенко (Беларусь) – Маккартни Кесслер (США).

Возможная сетка Арины Соболенко на Уимблдоне-2026:

третий круг. Елена Остапенко (Латвия);

четвёртый круг. Наоми Осака (Япония, 14);

четвертьфинал. Мирра Андреева (Россия, 5);

полуфинал. Кори Гауфф (США, 7);

финал. Елена Рыбакина (Казахстан, 2).