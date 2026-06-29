Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева оценила слова Серены Уильямс о своей игре

Мирра Андреева оценила слова Серены Уильямс о своей игре
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева отреагировала на слова 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, ранее признавшейся, что россиянка входит в число игроков, за которыми ей интересно наблюдать.

Серена Уильямс сказала, что ты входишь в тройку действующих теннисисток, за которыми она следит в WTA. Что ты почувствовала, услышав это?
– Это очень приятно. Такие слова от 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема»… наверное, что-то да значат (смеётся).

Очень приятно слышать такое от столь выдающейся теннисистки и великой спортсменки. Мы даже рассматривали вариант сыграть с ней в паре на турнире в Лондоне. Но после успешного выступления в Париже решили не играть там.

И даже несмотря на все её добрые слова, я бы всё равно не хотела выходить против неё на корт (смеётся). Я просто очень рада, что мне не приходится с ней играть. Может быть, однажды удастся потренироваться вместе с ней, а пока я просто счастлива услышать от неё такие слова обо мне, – сказала Андреева в интервью на корте после матча первого круга Уимблдона.

Материалы по теме
Мирра впервые победила в статусе чемпионки ТБШ! Её следующая соперница уже брала Уимблдон
Мирра впервые победила в статусе чемпионки ТБШ! Её следующая соперница уже брала Уимблдон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android