Даниил Медведев, Уимблдон-2026: результаты 29 июня, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 29 июня, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл первый матч на Уимблдоне-2026 и вышел во второй круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Даниила Медведева. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Даниила Медведева на Уимблдоне-2026:

первый круг. Даниил Медведев (Россия, 8) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:1, 6:2, 6:4.

Следующий матч на Уимблдоне-2026:

второй круг. Даниил Медведев (Россия, 8) – Даниэль Мерида-Агилар (Испания).

Возможная сетка Даниила Медведева на Уимблдоне-2026:

третий круг. Ян-Леннард Штруфф (Германия);

четвёртый круг. Томми Пол (США, 21);

четвертьфинал. Янник Синнер (Италия, 1);

полуфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3);

финал. Александр Зверев (Германия, 2).