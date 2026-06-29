Соболенко поблагодарила Дэвида Бекхэма за присутствие на трибуне в первом круге Уимблдона
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в первом круге Уимблдона-2026 над сербкой Теодорой Костович (6:2, 6:3) поблагодарила легендарного футболиста Дэвида Бекхэма за присутствие на трибуне во время матча.
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
184
Теодора Костович
Т. Костович
– С возвращением на Уимблдон. Хорошая игра, победа в двух сетах, какие у тебя ощущения после встречи?
– Уимблдон – особенное место. Всегда рада вернуться сюда, играть на этом великолепном корте, хочу сказать спасибо зрителям, спасибо вам, сэр Дэвид Бекхэм, за то, что приехали (улыбается), – сказала Соболенко в интервью на корте после поединка.
Во втором круге Уимблдона-2026 Арина Соболенко сразится с американской теннисисткой Маккартни Кесслер.
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