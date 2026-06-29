Соболенко поблагодарила Дэвида Бекхэма за присутствие на трибуне в первом круге Уимблдона

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в первом круге Уимблдона-2026 над сербкой Теодорой Костович (6:2, 6:3) поблагодарила легендарного футболиста Дэвида Бекхэма за присутствие на трибуне во время матча.

– С возвращением на Уимблдон. Хорошая игра, победа в двух сетах, какие у тебя ощущения после встречи?

– Уимблдон – особенное место. Всегда рада вернуться сюда, играть на этом великолепном корте, хочу сказать спасибо зрителям, спасибо вам, сэр Дэвид Бекхэм, за то, что приехали (улыбается), – сказала Соболенко в интервью на корте после поединка.

Во втором круге Уимблдона-2026 Арина Соболенко сразится с американской теннисисткой Маккартни Кесслер.