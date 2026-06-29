Мирра Андреева, Уимблдон-2026: результаты 29 июня, следующий соперник, путь до титула

Вчера, 29 июня, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева провела первый матч на Уимблдоне-2026 и вышла во второй круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Мирры Андреевой. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Мирры Андреевой на Уимблдоне-2026:

первый круг. Мирра Андреева (Россия, 5) – Магда Линетт (Польша) – 7:5, 6:4.

Следующий матч на Уимблдоне-2026:

второй круг. Мирра Андреева (Россия, 5) – Барбора Крейчикова (Чехия).

Возможная сетка Мирры Андреевой на Уимблдоне-2026:

третий круг. Катержина Синякова (Чехия, 32);

четвёртый круг. Каролина Мухова (Чехия, 10);

четвертьфинал. Арина Соболенко (Беларусь, 1);

полуфинал. Джессика Пегула (США, 4);

финал. Елена Рыбакина (Казахстан, 2).