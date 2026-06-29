Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона-2026, где сыграет с Циципасом
Поделиться
Восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона-2026, одолев в стартовом матче турнира китайца У Ибина (102-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 21:00 МСК
102
У Ибин
У. Ибин
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|4
|4
|
|5
|6
|6
8
Новак Джокович
Н. Джокович
Теннисисты провели на корте 3 часа 16 минут. За время встречи Новак Джокович выполнил 15 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. У Ибин сделал в игре 15 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира Новак Джокович сразится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июня 2026
-
00:35
-
00:23
-
00:07
- 29 июня 2026
-
23:37
-
23:18
-
23:03
-
22:51
-
22:43
-
22:31
-
22:19
-
22:15
-
22:07
-
21:59
-
21:42
-
21:26
-
21:18
-
21:10
-
20:57
-
20:44
-
20:36
-
20:15
-
19:55
-
19:30
-
19:21
-
19:12
-
19:09
-
18:57
-
18:46
-
18:34
-
18:08
-
17:58
-
17:42
-
17:34
-
17:25
-
17:14