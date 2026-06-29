Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона-2026, где сыграет с Циципасом

Восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона-2026, одолев в стартовом матче турнира китайца У Ибина (102-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 3 часа 16 минут. За время встречи Новак Джокович выполнил 15 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. У Ибин сделал в игре 15 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Новак Джокович сразится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.