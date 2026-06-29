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У Ибин — Новак Джокович, результат матча 29 июня 2026, счет 1:3, 1-й круг Уимблдон-2026

Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона-2026, где сыграет с Циципасом
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Восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона-2026, одолев в стартовом матче турнира китайца У Ибина (102-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 21:00 МСК
У Ибин
102
Китай
У Ибин
У. Ибин
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 4 4
6 		5 6 6
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Теннисисты провели на корте 3 часа 16 минут. За время встречи Новак Джокович выполнил 15 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. У Ибин сделал в игре 15 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Новак Джокович сразится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

Сетка Уимблдона-2026
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