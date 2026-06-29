Пегула: не совсем понимаю, чем случай Вондроушовой отличается от Синнера и Швёнтек

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала дисквалификацию чешки Маркеты Вондроушовой. Ранее теннисистку отстранили от соревнований на четыре года.

«Я не совсем понимаю, в чём разница между этим случаем и тем, что произошло с Синнером и Швёнтек. Тогда нам объяснили, какие существуют правила и почему были приняты именно такие решения. Но для меня это всё равно выглядит нелогично. Если смотреть на ситуацию с точки зрения здравого смысла, это не имеет смысла. Я понимаю, что какое-то наказание должно быть, потому что знаю, что она отказалась пройти тест, а это тоже неправильно. Однако мне кажется, можно было найти такое решение, которое не разрушило бы человеку карьеру.

Думаю, в подобном случае четыре года — это фактически разрушение карьеры человека из-за того, что вполне могло оказаться обычным недоразумением, и это кажется мне несправедливым. Я считаю, что наказание слишком жёсткое. Понимаю, что определённая санкция должна быть, потому что она отказалась проходить тестирование, а это тоже неправильно. Но, на мой взгляд, можно было принять такое решение, которое не поставило бы крест на её карьере», – приводит слова Пегулы Punto De Break.