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Медведев: после поражения на «Ролан Гаррос» оставалось только готовиться к Уимблдону

Медведев: после поражения на «Ролан Гаррос» оставалось только готовиться к Уимблдону
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Чемпион US Open – 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как настраивался на выступление на Уимблдоне-2026 после раннего вылета с «Ролан Гаррос».

– Насколько тяжело было вернуться в нужное русло после «Ролан Гаррос»?
– Это спорт, мы проигрываем и выигрываем. Конечно, выигрывать намного лучше! Но иногда мы проигрываем. Иногда проигрываем матчи, которые не должны были проиграть. Конечно, я был расстроен после «РГ», но единственное, что я мог сделать – отправиться на следующий турнир и готовиться к Уимблдону, чтобы постараться здесь сыграть как можно лучше. Рад, что по крайней мере первый круг прошёл, в прошлом году не получилось. Рад, что остаюсь ещё на пару дней, и надеюсь, останусь на все две недели, – сказал Медведев в интервью на корте после победы в первом круге Уимблдона-2026.

В прошедшем розыгрыше Открытого чемпионата Франции – 2026 Медведев не смог преодолеть рубеж первого круга, уступив австралийцу Адаму Уолтону (2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6).

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