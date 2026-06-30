Уимблдон-2026, мужчины: результаты матчей 29 июня

29 июня на травяных кортах Лондона стартовал розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В рамках игрового дня прошли матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Первый круг. Результаты на 29 июня (частично):

Рафаэль Ходар (Испания, 23) — Феликс Гилл (Великобритания, WC) — 6:3, 6:3, 7:5;

Эмилио Нава (США) — Игнасио Бусе (Перу, 31) — 6:7 (3:7), 6:3, 5:7, 0:6;

Далибор Сврчина (Чехия) — Лёнер Тьен (США, 16) — 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 3:6;

Андрей Рублёв (Россия, 12) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:7 (12:14);

Александр Мюллер (Франция) — Томми Пол (США, 21) — 1:6, 2:6, 1:6;

Майкл Чжэн (США, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, 26) — 6:7 (7:9), 6:2, 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (7:4);

Артур Риндеркнеш (Франция, 25) — Оливер Тарвет (Великобритания, Q) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 4:6, 7:5;

Юго Гастон (Франция, Q) — Стефанос Циципас (Греция) — 1:6, 4:6, 2:6;

Каспер Рууд (Норвегия, 11) — Хуберт Хуркач (Польша) — 4:6, 2:6, 6:7 (7:9);

Янник Синнер (Италия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3;

Итан Куинн (США) — Лучано Дардери (Италия, 14) — 7:6 (7:5), 7:5, 6:2;

Марин Чилич (Хорватия) — Даниил Медведев (Россия, 8) — 1:6, 2:6, 4:6;

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:3, 6:1, 6:4;

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Жоао Фонсека (Бразилия, 24) — 6:7 (4:7), 4:6, 3:6;

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 22) — Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — 6:4, 6:4, 7:6 (7:2);

У Ибин (Китай) — Новак Джокович (Сербия, 7) — 4:6, 7:5, 4:6, 4:6.