Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей 29 июня

Вчера, 29 июня, на травяных кортах Лондона стартовал розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках игрового дня прошли матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований. Победители в парах представлены слева. Россияне выделены жирным шрифтом.

Теннис. Уимблдон-2026. Женщины. Первый круг. Результаты на 29 июня:

Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) — 6:2, 6:3;

Жаклин Кристиан (Румыния) — Ива Йович (Сербия) — 0:6, 6:7;

Белинда Бенчич (Швейцария) — Мика Стойсавлевич (Сербия) — 6:2, 6:1;

Джессика Пегула (США) — Дарья Видьманова (Чехия) — 7:5, 6:3;

Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — Майя Хвалиньска (Польша) — 2:6, 7:5, 6:2;

Ван Синьюй (Китай) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:3, 2:6, 6:2;

Зейнеп Сёнмез (Турция) — Энн Ли (США) — 7:5, 1:6, 6:4;

Елена Остапенко (Латвия) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:2, 3:6, 6:4;

Татьяна Мария (Германия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:4;

Чжан Шуай (Китай) — Бьянка Андрееску (Канада) — 7:6, 7:6;

Алисия Паркс (США) — Алисия Дьюдени (Великобритания) — 6:3, 6:3;

Антония Ружич (Хорватия) — Дарья Семенистая (Латвия) — 6:3, 3:6, 6:3;

Клэр Лю (США) — Ханне Вандевинкель (Бельгия) — 4:6, 6:3, 6:4;

Наоми Осака (Япония) — Эльза Жакемо (Франция) — 6:1, 7:5;

Ланлана Тараруди (Таиланд) — Лилли Таггер (США) — 7:6, 5:7, 6:4;

Никола Бартунькова (Словакия) — Питон Стирнс (США) — 6:4, 3:6, 7:5;

Джаниче Чен (Индонезия) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:1, 7:6;

Дарья Касаткина (Австралия) — Мингэ Сюй (Великобритания) — 6:2, 3:6, 6:2;

Арина Соболенко (Беларусь) — Теодора Костович (Сербия) — 6:2, 6:3;

Барбора Крейчикова (Чехия) — Ханна Клагмен (Великобритания) — 6:1, 6:4;

Анна Калинская (Россия) — Магдалена Френх (Польша) — 7:6, 6:4;

Маккартни Кесслер (США) — Александра Олейникова (Украина) — 6:0, 6:0;

Даяна Ястремская (Украина) — Аои Ито (Япония) — 7:6, 4:6, 7:5;

Солана Сьерра (Аргентина) — Анна Бондарь (Венгрия) — 6:3, 5:7, 7:5;

Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:4, 6:4;

Мирра Андреева (Россия) — Магда Линетт (Польша) — 7:5, 6:4;

Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:3, 6:2;

Екатерина Александрова (Россия) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:4, 6:2;

Кори Гауфф (США) — Тамара Корпач (Германия) — 6:2, 6:1;

Анастасия Гасанова (Россия) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 6:2, 6:1;

Джессика Бузас Манейро (Испания) — Анастасия Потапова (Австрия) — 6:2, 6:3;

Диан Парри (Франция) — Франческа Джонс (Великобритания) — 6:4, 6:4.