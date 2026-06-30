Новак Джокович, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Стал известен обновлённый путь к титулу восьмой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. В первом круге он обыграл представителя Китая У Ибина, занимающего 99-ю строчку мирового рейтинга.

Возможный путь Новака Джоковича до титула Уимблдона перед стартом турнира:

второй круг. Стефанос Циципас (Греция, 88-я);

третий круг. Артур Риндеркнеш (Франция, 28-я);

четвёртый круг. Жоао Фонсека (Бразилия, 24-я);

четвертьфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада, четвёртая);

полуфинал. Янник Синнер (Италия, первая);

финал. Александр Зверев (Германия, третья).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля 2026 года в Лондоне. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.