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Новак Джокович, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Новак Джокович, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
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Стал известен обновлённый путь к титулу восьмой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. В первом круге он обыграл представителя Китая У Ибина, занимающего 99-ю строчку мирового рейтинга.

Возможный путь Новака Джоковича до титула Уимблдона перед стартом турнира:

второй круг. Стефанос Циципас (Греция, 88-я);
третий круг. Артур Риндеркнеш (Франция, 28-я);
четвёртый круг. Жоао Фонсека (Бразилия, 24-я);
четвертьфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада, четвёртая);
полуфинал. Янник Синнер (Италия, первая);
финал. Александр Зверев (Германия, третья).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля 2026 года в Лондоне. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.

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