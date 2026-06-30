Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Возможно, она испугалась». Медведев – о дисквалификации Вондроушовой

«Возможно, она испугалась». Медведев – о дисквалификации Вондроушовой
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о четырёхлетней дисквалификации чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой из-за нарушения антидопинговых правил.

«Все эти случаи очень сложные, потому что каждый из них совершенно разный. Я по-прежнему думаю так же, как говорил раньше: если кто-то действительно захочет допинг, он, вероятно, найдёт способ это сделать. Поэтому я считаю, что большинство игроков, которых в итоге наказывают, не имели намерения нарушать правила.

Мне очень жаль, что это произошло с Маркетой, но я не знаю всех деталей со всех сторон. Могу говорить только из своего опыта. Когда к тебе стучатся с допинг-контролем, это всегда вызывает стресс. Ты проверяешь, правильно ли указано местоположение, открываешь дверь и никогда не отказываешься. Но я также могу понять, что, возможно, она была в тяжёлом состоянии, испугалась или отреагировала неправильно. Допинг-тесты — это непростая ситуация для любого игрока», — приводит слова Медведева Punto de Break.

Напомним, Маркета Вондроушова получила четырёхлетнюю дисквалификацию за отказ сдать допинг-тест в декабре 2025 года. Теннисистке запрещено тренировать спортсменов и посещать соревнования под эгидой ITF, WTA и ATP, а также турниры «Большого шлема».

Материалы по теме
Хачанов рвётся во второй круг Уимблдона! Ещё сыграют Шнайдер и Самсонова. LIVE!
Live
Хачанов рвётся во второй круг Уимблдона! Ещё сыграют Шнайдер и Самсонова. LIVE!
Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android