«Возможно, она испугалась». Медведев – о дисквалификации Вондроушовой

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о четырёхлетней дисквалификации чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой из-за нарушения антидопинговых правил.

«Все эти случаи очень сложные, потому что каждый из них совершенно разный. Я по-прежнему думаю так же, как говорил раньше: если кто-то действительно захочет допинг, он, вероятно, найдёт способ это сделать. Поэтому я считаю, что большинство игроков, которых в итоге наказывают, не имели намерения нарушать правила.

Мне очень жаль, что это произошло с Маркетой, но я не знаю всех деталей со всех сторон. Могу говорить только из своего опыта. Когда к тебе стучатся с допинг-контролем, это всегда вызывает стресс. Ты проверяешь, правильно ли указано местоположение, открываешь дверь и никогда не отказываешься. Но я также могу понять, что, возможно, она была в тяжёлом состоянии, испугалась или отреагировала неправильно. Допинг-тесты — это непростая ситуация для любого игрока», — приводит слова Медведева Punto de Break.

Напомним, Маркета Вондроушова получила четырёхлетнюю дисквалификацию за отказ сдать допинг-тест в декабре 2025 года. Теннисистке запрещено тренировать спортсменов и посещать соревнования под эгидой ITF, WTA и ATP, а также турниры «Большого шлема».