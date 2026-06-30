Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 30 июня

Сегодня, 30 июня, на травяных кортах Лондона продолжается розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Первый круг. Расписание на 30 июня (частично):