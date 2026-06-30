Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 30 июня
Сегодня, 30 июня, на травяных кортах Лондона продолжается розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.
Теннис. Уимблдон-2026. Первый круг. Расписание на 30 июня (частично):
- 13:00 — Адриан Маннарино (Франция) — Титуан Дрог (Франция);
- 13:00 — Янник Ханфман (Германия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);
- 14:30 — Уго Умбер (Франция) — Зизу Бергс (Бельгия);
- 14:30 — Алекс де Минор (Австралия) — Роман Бурручага (Аргентина);
- 14:30 — Отто Виртанен (Финляндия) — Бен Шелтон (США);
- 15:00 — Александр Блокс (Бельгия) — Александр Зверев (Германия);
- 15:30 — Карен Хачанов (Россия) — Билли Харрис (Великобритания);
- 16:30 — Якуб Меншик (Чехия) — Тоби Самуэль (Великобритания);
- 17:00 — Тейлор Фриц (США) — Душан Лайович (Сербия);
- 18:00 — Мариано Навоне (Аргентина) — Флавио Коболли (Италия);
- 18:00 — Иржи Легечка (Чехия) — Алексей Попырин (Австралия);
- 18:00 — Фрэнсис Тиафо (США) — Теренс Атман (Франция);
- 18:30 — Стэн Вавринка (Швейцария) — Маттео Берреттини (Италия).
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