Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 30 июня
Сегодня, 30 июня, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках игрового дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.
Теннис. Уимблдон-2026. Первый круг. Расписание на 30 июня (частично):
- 13:00 — Жасмин Паолини (Италия) — Робин Монтгомери (США);
- 13:00 — Ангелина Калинина (Украина) — Камилла Рахимова (Узбекистан);
- 15:00 — Беатрис Хаддад‑Майя (Бразилия) — Мария Тимофеева (Узбекистан);
- 15:30 — Тейлор Таунсенд (США) — Ига Швёнтек (Польша);
- 16:30 — Элина Свитолина (Украина) — Дарья Снигур (Украина);
- 16:30 — Юлия Стародубцева (Украина) — Анна Блинкова (Россия);
- 16:30 — Эмма Наварро (США) — Паула Бадоса (Испания);
- 17:00 — Лоис Буассон (Франция) — Елена Рыбакина (Казахстан);
- 18:30 — Айла Томлянович (Австралия) — Мариам Болквадзе (Грузия);
- 18:30 — Диана Шнайдер (Россия) — Ева Лис (Германия);
- 18:30 — Полина Кудерметова (Узбекистан) — Людмила Самсонова (Россия);
- 19:00 — Серена Уильямс (США) — Майя Джойнт (Австралия).
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