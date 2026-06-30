Серена Уильямс — Майя Джойнт: где смотреть, во сколько начало 1-го круга Уимблдона
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Сегодня, 30 июня, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Легендарная 23‑кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в матче первого круга встретится с австралийкой Майей Джойнт, занимающей 87-е место рейтинга. Начало матча запланировано на 19:00 мск.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 19:00 МСК
Серена Уильямс
С. Уильямс
Не начался
|1
|2
|3
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87
Майя Джойнт
М. Джойнт
В России матч между Уильямс и Джойнт не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».
Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.
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