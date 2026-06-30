Серена Уильямс — Майя Джойнт: где смотреть, во сколько начало 1-го круга Уимблдона

Сегодня, 30 июня, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Легендарная 23‑кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в матче первого круга встретится с австралийкой Майей Джойнт, занимающей 87-е место рейтинга. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

В России матч между Уильямс и Джойнт не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.