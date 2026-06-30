Кимберли Биррелл — Алина Корнеева: текстовая онлайн-трансляция первого круга Уимблдона

Сегодня, 30 июня, на травяном турнире «Большого шлема» Уимблдоне в рамках первого круга состоится матч между австралийской теннисисткой Кимберли Биррелл (72‑я ракетка мира) и россиянкой Алиной Корнеевой (98‑я в рейтинге). Встреча пройдёт на корте 8, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн‑трансляцию встречи теннисисток.

Кимберли Биррелл и Алина Корнеева впервые сыграют друг с другом на уровне WTA.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила американскую спортсменку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.