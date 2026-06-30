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«Ничего страшного». Синнер — о своих окровавленных кроссовках на Уимблдоне-2026

«Ничего страшного». Синнер — о своих окровавленных кроссовках на Уимблдоне-2026
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер с юмором высказался о повреждении, которое получил по ходу матча первого круга Уимблдона-2026 с сербом Миомиром Кецмановичем (4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3). После падения у итальянца пошла кровь, окрасившая его белые кроссовки.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6 6 6
6 		3 7 8 2 3
             
Миомир Кецманович
50
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

«Это казалось серьёзнее, чем было на самом деле. Я не почувствовал никакой боли. Я думаю, что просто немного порезался ногтем, когда поскользнулся. В этом нет ничего страшного.

Я удивлён, что мне никто ничего не сказал [об окровавленных белых кроссовках]. Всё белое, а тут кровь… Не знаю, сделали ли они исключение. Когда я упал, почувствовал небольшую боль, но она быстро прошла», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
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