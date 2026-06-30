«Ничего страшного». Синнер — о своих окровавленных кроссовках на Уимблдоне-2026

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер с юмором высказался о повреждении, которое получил по ходу матча первого круга Уимблдона-2026 с сербом Миомиром Кецмановичем (4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3). После падения у итальянца пошла кровь, окрасившая его белые кроссовки.

«Это казалось серьёзнее, чем было на самом деле. Я не почувствовал никакой боли. Я думаю, что просто немного порезался ногтем, когда поскользнулся. В этом нет ничего страшного.

Я удивлён, что мне никто ничего не сказал [об окровавленных белых кроссовках]. Всё белое, а тут кровь… Не знаю, сделали ли они исключение. Когда я упал, почувствовал небольшую боль, но она быстро прошла», — приводит слова Синнера Punto de Break.