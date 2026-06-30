Янник Синнер высказался о победе над Кецмановичем в 1-м круге Уимблдона-2026

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в матче первого круга Уимблдона-2026 с сербом Миомиром Кецмановичем (4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3).

«Обычно первые матчи на турнирах «Большого шлема» складываются для меня тяжело. Кроме того, я не играл ни на одном турнире на траве до того, как приехал сюда, так что я очень доволен тем, как справился с несколькими сложными ситуациями и моментами по ходу матча.

Моя команда проделала огромную работу перед турниром. Мы внесли некоторые изменения, и, думаю, после этого некоторые сомнения в моей голове исчезли. Мы очень усердно тренировалось, у меня никогда не было никаких проблем», — приводит слова Синнера Punto de Break.