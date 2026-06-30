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«Мне неудобно двигаться на траве». Рууд — после поражения от Хуркача на Уимблдоне

«Мне неудобно двигаться на траве». Рууд — после поражения от Хуркача на Уимблдоне
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12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рудд прокомментировал своё поражение в первом круге Уимблдона-2026 от польского спортсмена Хуберта Хуркача (96-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6, 6:7 (7:9).

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 15:20 МСК
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 6 7
6 		6 7 9
             
Хуберт Хуркач
96
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

«Чтобы хорошо играть на траве, мне приходится делать практически всё наоборот по сравнению с тем, что я делал всю свою жизнь. Нельзя наносить удары с таким сильным вращением — нужно играть гораздо более плоско. К тому же движение на этом покрытии совершенно другое. Мне неудобно двигаться на траве. розыгрыши получаются короче, и сам теннис сильно меняется», — приводит слова Рууда Ubitennis.

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