«Мне неудобно двигаться на траве». Рууд — после поражения от Хуркача на Уимблдоне
Поделиться
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рудд прокомментировал своё поражение в первом круге Уимблдона-2026 от польского спортсмена Хуберта Хуркача (96-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6, 6:7 (7:9).
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 15:20 МСК
12
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|6 7
|
|6
|7 9
96
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
«Чтобы хорошо играть на траве, мне приходится делать практически всё наоборот по сравнению с тем, что я делал всю свою жизнь. Нельзя наносить удары с таким сильным вращением — нужно играть гораздо более плоско. К тому же движение на этом покрытии совершенно другое. Мне неудобно двигаться на траве. розыгрыши получаются короче, и сам теннис сильно меняется», — приводит слова Рууда Ubitennis.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июня 2026
-
13:33
-
12:53
-
12:21
-
12:01
-
12:00
-
10:04
-
09:55
-
09:38
-
08:30
-
04:18
-
02:20
-
01:50
-
01:24
-
00:54
-
00:35
-
00:23
-
00:07
- 29 июня 2026
-
23:37
-
23:18
-
23:03
-
22:51
-
22:43
-
22:31
-
22:19
-
22:15
-
22:07
-
21:59
-
21:42
-
21:26
-
21:18
-
21:10
-
20:57
-
20:44
-
20:36
-
20:15