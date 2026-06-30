Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: вылеты Германии и Нидерландов, скучная Бразилия
Смотреть трансляцию
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Стародубцева — Анна Блинкова: текстовая онлайн-трансляция первого круга Уимблдона

Юлия Стародубцева — Анна Блинкова: текстовая онлайн-трансляция первого круга Уимблдона
Комментарии

Сегодня, 30 июня, на травяном турнире «Большого шлема» Уимблдоне в рамках первого круга состоится матч между украинкой Юлией Стародубцевой (55‑я ракетка мира) и россиянкой Анной Блинковой (114‑я в рейтинге WTA). Поединок пройдёт на корте 5, начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн‑трансляцию встречи теннисисток.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 16:30 МСК
Юлия Стародубцева
55
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
114
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Юлия и Анна сразятся на корте уже в третий раз. Счёт по личным встречам 1-1.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале турнира она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

Календарь Уимблдона
Сетка Уимблдона
Материалы по теме
«Ненавижу переходить с одного покрытия на другое». Медведев – после старта Уимблдона
«Ненавижу переходить с одного покрытия на другое». Медведев – после старта Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android