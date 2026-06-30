Юлия Стародубцева — Анна Блинкова: текстовая онлайн-трансляция первого круга Уимблдона

Сегодня, 30 июня, на травяном турнире «Большого шлема» Уимблдоне в рамках первого круга состоится матч между украинкой Юлией Стародубцевой (55‑я ракетка мира) и россиянкой Анной Блинковой (114‑я в рейтинге WTA). Поединок пройдёт на корте 5, начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн‑трансляцию встречи теннисисток.

Юлия и Анна сразятся на корте уже в третий раз. Счёт по личным встречам 1-1.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале турнира она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.