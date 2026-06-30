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Аманда Анисимова—Лина Джёрческа, результат матча 30 июня 2026 года, счёт 2:0, 1‑й круг Уимблдон — 2026

Анисимова вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Джёрческу
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла во второй круг Уимблдона в Лондоне (Великобритания), одолев македонку Лину Джёрческу. Встреча соперников продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 13:10 МСК
Аманда Анисимова
6
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Лина Джёрческа
222
Северная Македония
Лина Джёрческа
Л. Джёрческа

По ходу матча Анисимова сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и сумела реализовать три брейк-пойнта из четырёх заработанных. Лина подала навылет два раза, сделала восемь двойных ошибок, а также не реализовала брейк-пойнтов.

В следующем круге Анисимова сразится с победительницей в матче между Петрой Марцинко и Софии Кенин.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале турнира она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

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