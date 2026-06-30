Диана Шнайдер — Ева Лис: текстовая онлайн-трансляция первого круга Уимблдона

Сегодня, 30 июня, на травяном турнире «Большого шлема» Уимблдоне в рамках первого круга состоится матч между россиянкой Дианой Шнайдер (15‑я ракетка мира) и немкой Евой Лис (76‑я в рейтинге WTA). Встреча пройдёт на корте 14, начало — в 19:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн‑трансляцию встречи Шнайдер — Лис.

Диана и Ева сразятся на корте во второй раз. В 2024 году на турнире в Будапеште победу со счётом 6:3, 6:3 одержала Шнайдер.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале турнира она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.