Паолини одержала волевую победу на Уимблдоне над 195-й ракеткой мира

17-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла во второй круг Уимблдона в Лондоне (Великобритания), одержав победу в первом матче над американкой Робин Монтгомери (195-й ракеткой мира). Встреча соперников продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счётом 0:6, 6:4, 7:5.

По ходу матча Паолини сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать три брейк-пойнта из шести заработанных. Робин подала навылет семь раз, сделала три двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 19.

В следующем круге Паолини сразится с победительницей в матче между Ириной Шиманович и Викторией Голубич.