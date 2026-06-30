Паолини одержала волевую победу на Уимблдоне над 195-й ракеткой мира
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17-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла во второй круг Уимблдона в Лондоне (Великобритания), одержав победу в первом матче над американкой Робин Монтгомери (195-й ракеткой мира). Встреча соперников продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счётом 0:6, 6:4, 7:5.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 13:10 МСК
17
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|4
|5
195
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери
По ходу матча Паолини сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать три брейк-пойнта из шести заработанных. Робин подала навылет семь раз, сделала три двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 19.
В следующем круге Паолини сразится с победительницей в матче между Ириной Шиманович и Викторией Голубич.
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